Crisi di liquidità per pandemia? Non è il problema di Warren Buffett

Nel terzo trimestre del 2021, le riserve di cassa della società hanno raggiunto la cifra record, pari a 149,2 miliardi di dollari, secondo quanto riferito dalla stessa holding. Questa è la seconda volta che Berkshire ha battuto un record: nel 2020 le sue disponibilità liquide avevano raggiunto i 146 miliardi di dollari. La disponibilità di cassa della società cresce nonostante la decisione di aumentare il riacquisto di azioni a 7,6 miliardi di dollari. Per fare un confronto, nel secondo trimestre dell'anno, era di 6 miliardi $.Il settore ferroviario e le società energetiche e utilities hanno portato a Buffett 3,03 miliardi di dollari, mostrando una crescita del 10,7% rispetto all'anno precedente. È stato il business ferroviario a battere il record di utili nel terzo trimestre, con i suoi 1,54 miliardi di dollari, perché è riuscito a far fronte alla crisi del settore. Le altre attività di Buffett, come l'industria chimica o il settore assicurativo, hanno invece mostrato una crescita del 15,4%, raggiungendo i 2,7 miliardi di dollari, contribuendo a compensare le perdite di 784 milioni $ subite dalle compagnie assicurative a seguito del distruttivo uragano Ida.Complessivamente l'utile netto di Berkshire Hathaway è sceso del 66% a 10,34 miliardi di dollari. Questa cifra riflette le fluttuazioni del portafoglio di investimenti che ha un valore di circa 311 miliardi $.

