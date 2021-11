https://it.sputniknews.com/20211107/non-ignorare-la-tua-pelle-questo-sintomo-potrebbe-anticipare-un-attacco-di-cuore-13652207.html

Non ignorare la tua pelle: questo sintomo potrebbe anticipare un attacco di cuore

Non ignorare la tua pelle: questo sintomo potrebbe anticipare un attacco di cuore

I sintomi di un attacco di cuore di solito includono forte dolore al petto, mancanza di respiro e nausea. Ma anche prima dell'attacco, la tua pelle può darti... 07.11.2021, Sputnik Italia

Alcuni pazienti con problemi cardiaci sviluppano escrescenze cerose intorno agli occhi, sulle mani e in altre parti del corpo. Sono conosciuti come xantomi, una condizione della pelle che si verifica quando molto olio si accumula sotto la superficie della pelle.Se hai livelli di colesterolo cattivo, queste manifestazioni dermatologiche sono presenti dove si deposita. Di solito non sono dolorose, ma possono indicare una condizione medica.Questi depositi indolori possono apparire in molte aree, tra cui l'angolo dell'occhio, le linee dei palmi delle mani o la parte posteriore delle gambe, dicono gli specialisti.Livelli di colesterolo insoliti richiedono un trattamento per prevenire le malattie cardiache. Inoltre, controllarli può aiutare ad eliminare queste formazioni dermatologiche.Tuttavia, puoi scambiare questi xantomi per un'eruzione cutanea, verruche o solo una condizione passeggera della pelle. Alcuni individui con malattie cardiache possono persino sviluppare grumi lisci nel derma causati da depositi di proteine.Ciò potrebbe indicare il suo accumulo anomalo intorno al cuore, rendendo difficile il pompaggio del sangue in tutto il corpo. Allo stesso tempo, gli attacchi di cuore sono causati anche dalla mancanza di sangue che non raggiunge questo organo vitale.Come prevenire un infarto?Puoi ridurre il rischio di infarto apportando alcune piccole modifiche alla tua dieta o al tuo stile di vita.Una dieta sana ed equilibrata riduce le possibilità che si formino depositi di grasso nelle arterie, causa anche di malattie coronariche legate allo squilibrio tra il flusso sanguigno nelle arterie e il fabbisogno di ossigeno del muscolo cardiaco o del miocardio.In ogni caso, gli attacchi di cuore richiedono cure mediche rapide, ma è meglio non sperimentarlo.

