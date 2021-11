https://it.sputniknews.com/20211107/napoli-luci-di-natale-dividono-adulti-e-bambini-ai-primi-non-piacciono-ai-secondi-si-13649825.html

Napoli, luci di Natale dividono adulti e bambini. Ai primi non piacciono, ai secondi sì

La città di Napoli si avvicina al Natale commerciale con un dilemma da risolvere, le luci di Natale fatte installare dalla Camera di commercio di Napoli

Agli adulti non piacciono il Babbo Natale gigante, le renne e le principesse dislocate nei punti strategici della città. Qualcuno ritiene che il gusto estetico di chi le ha realizzate non sia adeguato alla bellezza della città. In altre parole, le luci di Natale di Napoli sono brutte.C’è chi, come il Comitato Portosalvo ritiene che deturpino il paesaggio cittadino di una Napoli perennemente asfissiata dal traffico e dai disagi sociali.C’è chi fa diventare il caso addirittura politico, affermando che le luci di Natale di Napoli scelte non siano “in linea con la nuova stagione del sindaco Manfredi”, lo dice il consigliere regionale Diego Venanzoni, come riportato da Fanpage.Il presidente della Camera di commercio, Ciro Fiola, ovviamente difende le installazioni e afferma che “ai bambini piacciono” le installazioni.Già, perché questa volta la Camera di commercio di Napoli si è affidata ad un consulente di eccellenza: un bambino di 7 anni.Dove si trovano le luminarie di NapoliNapoli non è abituata alle Luci d’Artista di Salerno o di altre città come Torino e piccoli paesini che hanno replicato negli anni l’iniziativa.Vedere, quindi, installazioni artistiche che richiamano personaggi che non siano in linea con i personaggi del presepe li disorienta. Un disorientamento tuttavia non in linea con presepi dove ormai ci finisce anche il green pass.Tuttavia ci sono i bambini che hanno ancora la libertà di pensiero a salvare la città e questi potranno vedere le luci in: Galleria Umberto I; Piazza dei Martiri, via Duomo sul sagrato del Duomo, Piazza Amedeo, Piazza Plebiscito e in molte altre strade della città.

