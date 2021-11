https://it.sputniknews.com/20211107/miliardari-uniti-contro-lautorita-non-vogliono-pagare-le-tasse-13653098.html

Miliardari uniti contro l’autorità: non vogliono pagare le tasse

07.11.2021

Ma allora i ricchi lasceranno il Paese, risponde l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump durante il mandato del quale invece le imposte sono state abbassate. Sputnik in questo contenuto ha approfondito per voi il tema.È possibile non pagareI senatori americani hanno cominciato a pensare di imporre un tributo sui redditi considerati “eccessivi”, ossia di introdurre un tributo minimo da esigere da quelle grandi società che hanno profitti superiori al miliardo. Questo disegno di legge potrebbe interessare circa 200 società.Al momento l’aliquota massima imponibile alle persone giuridiche è pari al 21% grazie a Donald Trump che l’ha abbassata a questa soglia. Tuttavia, de facto i miliardari potrebbero anche non pagare affatto e sarebbe del tutto legale. Per legge, infatti, un apprezzamento azionario non è considerato reddito finché le azioni non vengono vendute. Mentre le cedole obbligazionarie sono sottoposte a un’imposizione molto più vantaggiosa rispetto alle trattenute sugli stipendi.L’obiettivo della riforma è fare in modo che le grandi società non riescano a ridurre il proprio onere fiscale. Gli autori della proposta di legge ritengono che l’aliquota minima sui redditi societari debba superare il 15%. Si propone altresì un’aliquota del 23,8% sull’incremento a lungo termine del capitale utilizzato per la compravendita di asset indipendentemente dall’avvenuta vendita degli stessi.Il principale ideatore del progetto è il Ron Wyden, senatore e presidente della Commissione Finanza. I co-autori sono Angus King e la senatrice Elizabeth Warren, entrambi del Partito Democratico.Imposte da 1 dollaroA giugno la rivista ProPublica, specializzata in inchieste giornalistiche, ha pubblicato alcuni dati esclusivi. È emerso che i proprietari delle principali grandi società americane in 15 anni si sono arricchiti di oltre 400 miliardi di dollari, mentre hanno versato soltanto 13,6 miliardi sotto forma di tasse.Non sorprende che questo possa indignare molte persone. In un commento alla proposta di riforma si legge: le società scaricano le tasse sui cittadini comuni.I senatori fanno l’esempio di Amazon: in 3 anni la società ha rendicontato un profitto di 45 miliardi di dollari, ma grazie alle agevolazioni ha pagato in tasse soltanto il 4,3%. In media i ricchi pagano il 15,8% in meno di imposte rispetto alla maggior parte dei loro dipendenti.L’aliquota dipende dallo scaglione di reddito e può arrivare anche al 39%. Ma de jure lo stipendio dei miliardari è oltremodo ridicolo. Ad esempio, secondo alcune fonti, Mark Zuckerberg di Meta e Larry Page di Google percepiscono soltanto 1 dollaro al mese, proprio come Steve Jobs dopo il ritorno a Apple negli anni ’90.Ma come fanno a vivere allora? Prendendo prestiti ipotecari. Dal momento che il denaro percepito dal prestito è della banca, l’agenzia delle entrate statunitense non lo considera un reddito. Inoltre, anche l’acquisto di squadre sportive dà diritto al godimento di agevolazioni. Tra i più noti beneficiari di questi metodi troviamo l’ex direttore generale di Microsoft Steve Ballmer, l’investitore David Tepper e il dirigente sportivo Philip Anschutz.Soldi su MarteElon Musk ha reagito a questa proposta di riforma quasi alla velocità della luce. Musk è convinto del fatto che così non si riuscirà a risolvere il problema del debito pubblico. “Persino un’aliquota del 100% sulle imposte dei miliardari riuscirebbe a coprire solo parzialmente la somma designata”, scrive su Twitter.Donald Trump che per la prima volta in 25 anni non è comparso nella lista dei più ricchi di Forbes avverte: comincerà un deflusso di capitale, anche intellettuale.“Quale Paese diventerà il principale beneficiario delle imposte sui miliardari? Dove si dirigeranno i ricchi e le società dopo che avranno lasciato gli USA?”, scrive Liz Harrington su Twitter citando le parole di Trump (il quale dal social network è stato bannato).Tuttavia, riporta Reuters, George Soros non si è indignato. Nel 2017 è stato uno degli autori di un interpello al Congresso nel quale si chiedeva di non ridurre le imposte sui ricchi perché questo avrebbe rafforzato le sperequazioni. Il documento era stato sottoscritto da circa 400 imprenditori, tra cui anche un rappresentante della famiglia Rockfeller.Difficile avere successoSecondo alcuni osservatori occidentali, il disegno di legge presenta più domande che risposte. Tuttavia, la co-autrice del disegno Elizabeth Warren sostiene che la riforma è sostenuta dalla Casa Bianca e dal Ministero delle Finanze. Ma se anche così fosse la riforma potrebbe trovare essere affossata prima, ad esempio durante la disamina in Senato.Considerata la forte opposizione dei repubblicani, i democratici dovranno essere coesi al 100% per promuovere l’adozione del disegno di legge. Ma il blocco democratico è già poco solido. Infatti, il senatore Bernie Sanders ha definito l’imposta sui miliardari un “passo verso la direzione corretta”, ma ha osservato che questo non è sufficiente per alimentare le casse dello Stato. Secondo Sanders, “alternative ragionevoli per ricavare ulteriori fondi sembra che non siano accessibili”.I repubblicani non hanno paura di esprimere la loro opinione. “È l’ennesima infondata e bizzarra proposta fiscale dei democratici che vogliono ricavare nuovi fondi per finanziare gli infiniti assegni governativi”, dichiara il membro del Congresso Kevin Brady.Non è una leggeTuttavia, il presidente in carica e i suoi sostenitori non possono rifuggire la loro retorica di natura prettamente sociale. Pertanto è molto probabile che Biden proverà a trovare un compromesso.Se il documento accederà all’iter per diventare legge, vi saranno lunghi dibattiti “in quanto circa metà della società americana pensa che si tratti di una pazzia”, aggiunge Zhuravleva. Anche se nel Paese c’è una certa domanda di benessere sociale dagli strati più vulnerabili della popolazione (nell’accezione più europea del concetto), ad ogni modo è un processo ancora estremamente complesso.A partire dalla presidenza di Bush figlio si è registrato un calo progressivo delle imposte negli USA. Trump ha soltanto continuato questo trend. “Ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola sia per questo trend sia per Trump. E ora ci sarà un giro di vite”, afferma Rogulev.I politologi sono concordi sul fatto che Biden dovrà trovare un equilibrio tra gli “investimenti sul futuro” e i sostenitori della retorica di sinistra che molto probabilmente non cederanno. Tanto più che i consensi di Biden calano a una rapidità maggiore di qualsiasi altro leader dai tempi della Seconda guerra mondiale. Secondo i dati di Gallup, il suo operato è considerato positivamente soltanto dal 34% dell’elettorato indipendente. E ad oggi nessuna iniziativa di Biden gli è valsa le simpatie degli americani.di Dmitry ErmakovL'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

