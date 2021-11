https://it.sputniknews.com/20211107/milano-i-no-pass-insultano-giornalisti-e-di-nuovo-creano-problemi-al-traffico---video-13648312.html

Milano, i No Pass insultano giornalisti e di nuovo creano problemi al traffico - Video

Milano, i No Pass insultano giornalisti e di nuovo creano problemi al traffico - Video

Ieri nel capoluogo lombardo si sono radunate circa 4 mila persone per partecipare al sedicesimo sabato della protesta contro l’obbligo vaccinale e il... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T13:30+0100

2021-11-07T13:30+0100

2021-11-07T13:30+0100

multimedia

milano

video

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/13648116_21:0:2154:1200_1920x0_80_0_0_613d27692ea972f345c1398f9868cfdd.jpg

La manifestazione è iniziata intorno alle 17.30 nella piazza Fontana da cui il corteo è giunto verso la piazza Duomo. Si riporta che prima della partenza del corteo, due giornalisti di Fanpage sono stati insultati e minacciati dai manifestanti. Per le tensioni sono stati fermati due uomini che poi sono stati accompagnati in Questura.Da 16 settimane I cortei dei No Pass impediscono alla circolazione del traffico nella città e provocano enormi danni al commercio. Si registrano perdite economiche qualificabili in decine di millioni di euro. Un danno economico che si aggiunge a quelli che la pandemia ha causato durante i periodi di chiusura imposti dalle normative anticontagio.Per questo Confcommercio Milano ha deciso di lanciare una petizione su change.org per chiedere che le manifestazioni non si tengano più il sabato, il giorno principe per lo shopping e i pranzi fuori, soprattutto in vista del periodo natalizio.

https://it.sputniknews.com/20211030/confcommercio-milano-le-manifestazioni-dei-no-green-pass-ci-fanno-solo-perdere-soldi-13535812.html

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, milano, video, green pass