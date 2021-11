https://it.sputniknews.com/20211107/luca-malacrida-uno-chef-di-due-papi---foto-13646439.html

Intervista a Luca Malacrida, uno chef di due Papi

Intervista a Luca Malacrida, uno chef di due Papi - Foto

Luca Malacrida ha lavorato per due Papi: Papa Ratzinger e Papa Francesco. L'abbiamo incontrato a TuttoFood, dove era responsabile dell'area eventi Apci

Esperto anche di pasticceria da ristorazione (ha un master in pasticceria salutista presso la Cast Alimenti di Brescia), ha iniziato al Ristorante dei pescatori a Como, per poi passare al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio (CO). Sceso a Roma ha fatto la sua prima esperienza presso il ristorante microbirrificio Atlas Coelestis, dove ha potuto sperimentare la cucina valtellinese con le bite prodotte all'interno. ”Un mix di sapori e profumi unico”, così definisce questa esperienza. E poi ha avuto la possibilità di lavorare per due papi, e qualche oligarca. Sputnik Italia lo ha incontrato alla fiera TUTTOFOOD, nell’area eventi Apci Accademy (Associazione Professionale Cuochi Italiani), dove ha fatto uno show cooking di cucina di pesce di acqua dolce.— Come hai fatto a lavorare con Papa Ratzinger?— Per quanto tempo?— Per circa 7 anni.— Cosa preferisce mangiare Papa Ratzinger?— Ama molto la cucina classica italiana, e gli piace molto la spremuta d'arancia che consuma durante il pasto. Adora la torta mimosa.— Come è stato il passaggio a Papa Francesco?— È stato un cambiamento tranquillo.— E’ cambiata molto la cucina?— Anche Papa Francesco è un grande estimatore della cucina italiana ma con delle contaminazioni della tradizione Argentina— Hanno gusti molto diversi?— No, hanno gusti simili entrambi nonostante provengano da due nazioni diverse.— Vuoi raccontarci qualche altra tua esperienza particolare?— Qualche storia curiosa riguardo il cibo che hai cucinato?— È successo proprio nella cucina dell’oligarca dove sua madre mi ha chiesto di insegnarle come facevo alcuni piatti della loro tradizione visto che il figlio si era innamorato della mia "versione" gourmet.— Il posto più estremo dove hai cucinato?— In volo a 10000 metri.— Il tuo cibo preferito da mangiare e da cucinare?— Pesce di mare naturalmente seguendo le stagionalità.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

