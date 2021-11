https://it.sputniknews.com/20211107/letta-dice-che-il-partito-democratico-sosterra-proroga-dello-stato-di-emergenza-13646806.html

Letta dice che il Partito Democratico sosterrà proroga dello stato di emergenza

Mentre la Francia ha già prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al mese di luglio 2022, in Italia è tema di dibattito secondario la sua estensione ed... 07.11.2021, Sputnik Italia

In Italia lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato dal governo di Mario Draghi fino al 31 dicembre del 2021.Come ha ricordato anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in Italia il rinnovo dello stato di emergenza viene prolungato a pochi giorni dalla scadenza. Quindi mancano ancora due mesi, ma il dibattito politico mette sul tavolo anche questo argomento accanto alla manovra economica e alla elezione del presidente della Repubblica.Il segretario del Partito Democratico lo ha scritto su Twitter:Inoltre il neo deputato ha anche aggiunto:E riferendosi a quanto accade altrove nell’Unione Europea, Letta, parlando da Pisa ad una convention del partito, ha affermato:“Rivendico la scelta del #Pd di mantenere alta l'attenzione su #covid19. Abbiamo visto cosa succede in Austria, Germania e Regno Unito. L'Italia ha fatto le scelte giuste, deve continuare per avere sicurezza e libertà. Il rigore sul #Greenpass consentirà di evitare nuovi #lockdown”.

