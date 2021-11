https://it.sputniknews.com/20211107/lamorgese-gli-estremisti-sono-uninsidia-seria-per-la-sicurezza-dellitalia-13642060.html

Lamorgese, gli estremisti sono un'insidia seria per la sicurezza dell’Italia

Lamorgese, gli estremisti sono un'insidia seria per la sicurezza dell’Italia

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese lancia l’allarme sugli estremisti e afferma che non si deve mai abbassare la guardia di fronte al "rischio che... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T10:17+0100

2021-11-07T10:17+0100

2021-11-07T10:17+0100

politica interna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147573_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_a485ad7968f391bcace08419bf7521db.jpg

Così ha detto la ministra dell'Interno Lamorgese in una intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.Lamorgese parla di "insidie serie" e dei rave party illegali come quello recente di Torino. Per quanto riguarвa questi ultimi la ministra punta il dito contro le leggi in vigore che considera più deboli di quelle di altri Paesi europei.La stretta sui rave partyDa qui la stretta annunciata da Lamorgese. Il ministero dell'Interno sta lavorando "ad un'ipotesi di fattispecie criminosa che consenta di disporre la confisca obbligatoria dei veicoli e degli strumenti necessari per l'organizzazione dell'intrattenimento e che preveda l'obbligo del ripristino dei luoghi". Su queste ipotesi, ha aggiunto, "ci sarà un confronto con il ministero della Giustizia" per capire l’ammissibilità di tali ipotesi di legge.La ministra ricorda ancora che i raduni illegali non sono una novità del nostro Paese. "Solo nel 2018 ci sono stati almeno una cinquantina di raduni clandestini".La movida violenta delle città italianeDi fronte, poi, ai casi di movida violenta, "l'alta concentrazione di pub e di ristoranti in alcune aree urbane non facilita certo le attività di controllo". Quindi ricorda gli sforzi fatti dalle prefetture.Le altre questioniEsercizi commerciali che a Milano, come ha reso noto Confocommercio, hanno perso oltre 10 milioni di euro di incassi a causa delle manifestazioni dei no-vax e no green pass. Un danno che si aggiunge o che si può considerare parte del danno causato dalla pandemia alle loro attività.In ultimo, di fronte ai continui attacchi personali di Lega e Fratelli d'Italia, la ministra afferma di ascoltare "sempre chi avanza proposte concrete e dà consigli costruttivi". Ma problemi come l'immigrazione irregolare, "non si risolvono certo con dichiarazioni propagandistiche", è la sua stoccata a Matteo Salvini che è tornato a chiedere un incontro al ministro dell’Interno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica interna