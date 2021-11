https://it.sputniknews.com/20211107/lallarme-di-ricciardi-servono-piu-vaccinati-e-piu-terze-dosi-rischi-a-gennaio-febbraio-13644981.html

L’allarme di Ricciardi: Servono più vaccinati e più terze dosi. Rischi a gennaio-febbraio

Dobbiamo ampliare il numero di “vaccinati con la prima dose e se non somministriamo rapidamente la terza avremo una risalita forte, più di quella che vediamo... 07.11.2021, Sputnik Italia

Poi aggiunge: “Di sicuro però la mortalità sarà più ridotta di quella delle prime grandi ondate proprio grazie ai vaccini, che comunque un po' proteggeranno”, sottolinea intervistato da La Repubblica.Ricciardi torna, quindi, a suonare la campanella d’allarme come già fatto in altre fase ritenute critiche durante questa pandemia.Poi anche lui, come ha fatto il collega Abbrignani, spiega che i farmaci curativi che sono in arrivo non sostituiscono il vaccino.E quindi Ricciardi fa un esempio calzante: “Anche se abbiamo gli antibiotici, non smettiamo di usare il vaccino contro la meningite batterica”.

