La proposta: green pass intelligente e quarantena per chi proviene dall’Est Europa

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, spunta fuori con una curiosa proposta al governo italiano. 07.11.2021, Sputnik Italia

La prima proposta riguarda la certificazione digitale obbligatoria altrimenti nota come green pass. D’Amato consiglia al governo di innovarlo trasformandolo in un green pass intelligente, che diventa giallo quando si avvicina la data di fare la terza dose. Un incentivo psicologico per spingere i cittadini a proseguire sulla strada della vaccinazione, quindi.L’altra proposta riguarda i cittadini dell’Unione Europea che provengono dall’est. D’Amato vorrebbe che questi cittadini Ue, in particolare provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, di sottoporsi a quarantena obbligatoria quando giungono nel nostro paese.Le sue propose sono state raccolte dal quotidiani Il Messaggero, con il quale l’assessore regionale ha parlato dello stato della campagna vaccinale e della gestione della pandemia nel suo complesso nel Lazio.Lui dice che non vuole essere una misura discriminatoria nei confronti di rumeni e bulgari, ma un provvedimento cautelare nei confronti dei cittadini italiani.Per quanto riguarda il green pass che cambia colore, D’Amato pensa a un tipo di ammonizione calcistica. Quando si avvicina la data delle terza dose, in fase di verifica del green pass scatta il colore giallo per avvisarlo che si deve recare dal medico o presso il centro vaccinale per fare la terza dose.È importante dice d’Amato, che se hai superato i 6 mesi dal ciclo vaccinale, che tu faccia la dose di richiamo.E poi c'è chi si è vaccinata e non riceve il green pass da luglio e ha dovuto presentare una denuncia.

