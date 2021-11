https://it.sputniknews.com/20211107/iraq-il-primo-ministro-sopravvive-a-un-attacco-con-un-drone-carico-di-esplosivo-13640883.html

Iraq: Il Primo ministro sopravvive a un attacco con un drone carico di esplosivo

Iraq: Il Primo ministro sopravvive a un attacco con un drone carico di esplosivo

Il primo ministro iracheno Mustafa Kadhimi è sopravvissuto a un tentativo di assassinio dopo che "un drone carico di esplosivo" è stato usato per attaccare la... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T06:18+0100

2021-11-07T06:18+0100

2021-11-07T08:14+0100

mondo

iraq

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/13640858_0:35:800:485_1920x0_80_0_0_cb0ab6b90b42a8875c07551088296032.jpg

Oltre al drone esplosivo, nell'attacco è stato utilizzato anche un razzo. L’emittente televisiva degli Emirati Arabi, Al Arabiya, in un primo momento aveva asserito che il primo ministro fosse rimasto ferito e portato in ospedale insieme a diversi membri della sua squadra di protezione.Successivamente fonti della Reuters affermavano al contrario che l'alto funzionario non sarebbe rimasto contuso nell’attentato. L'agenzia irachena INA corrobora le informazioni Reuters, citando fonti interne alle forze di sicurezza.Nella zona verde risiedono anche i diplomatici dei paesi occidentali, che hanno riferito di aver sentito esplosioni e spari nella zona. Finora, l'attacco non è stato rivendicato.Va notato che l'attacco è avvenuto poco dopo le proteste nella capitale irachena per i risultati delle elezioni generali di ottobre.Queste proteste si sono trasformate in scontri tra manifestanti e agenti delle forze di sicurezza, che hanno usato gas lacrimogeni. A seguito delle proteste, almeno una persona è morta.

iraq

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, iraq