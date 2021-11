https://it.sputniknews.com/20211107/iran-esercitazioni-militari-su-larga-scala-nelloceano-indiano-e-nel-mar-rosso-13649133.html

Iran: esercitazioni militari su larga scala nell'Oceano Indiano e nel Mar Rosso

L'esercito iraniano ha condotto esercitazioni militari su larga scala coinvolgendo tutti i tipi di truppe nelle regioni costiere sudorientali del Paese... 07.11.2021, Sputnik Italia

''Le esercitazioni congiunte, nome in codice Zolfaqar-1400, si sono svolte su un'area di oltre un milione di chilometri quadrati nel sud-est dell'Iran... Alle esercitazioni hanno preso parte truppe di fanteria, unità corazzate, reggimenti meccanizzati, Marina Militare, Aeronautica e Difesa Aerea", riferisce l'agenzia.Si riporta che le esercitazioni si sono svolte nelle parti orientali dello Stretto di Hormuz, nell'Oceano Indiano settentrionale e in alcune parti del Mar Rosso.Secondo l'agenzia, il vice capo dell'esercito iraniano per il coordinamento, il contrammiraglio Habibollah Sayyari, ha dichiarato sabato in una conferenza stampa che le esercitazioni mirano ad aumentare le capacità di combattimento e difensive dell'esercito. Ha aggiunto che qualsiasi atto di aggressione contro l'Iran scatenerà una "risposta schiacciante da parte dell'esercito iraniano".

