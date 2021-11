https://it.sputniknews.com/20211107/in-mali-soldati-estoni-sparano-per-errore-contro-alleati-britannici-13640341.html

In Mali soldati estoni aprono il fuoco contro militari britannici alleati

In Mali soldati estoni aprono il fuoco contro militari britannici alleati

Militari estoni hanno aperto il fuoco su soldati britannici non identificati in Mali. 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T07:43+0100

2021-11-07T07:43+0100

2021-11-07T07:43+0100

nato

estonia

incidente

mali

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

In Mali soldati estoni aprono il fuoco contro militari britannici alleati

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10345675_0:0:1067:600_1920x0_80_0_0_cab11a507194d3e3c02e5eb3911933f9.jpg

I soldati estoni in servizio presso la base militare di Gao in Mali hanno erroneamente aperto il fuoco contro militari britannici che non hanno seguito le procedure di sicurezza quando si sono avvicinati alla base: nessuno è rimasto ferito nell'incidente, secondo quanto riferito ieri da Postemes. Il capo dell'ufficio stampa delle forze di difesa estoni Taavi Karotamm ha confermato a Postimees che l'incidente è avvenuto. Dal 2018 soldati estoni sono coinvolti nell'operazione Barkhane, condotta dalla Francia nella regione del Sahara-Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Ciad). L'obiettivo della missione è combattere il terrorismo e stabilizzare la situazione nella regione a un livello in cui le autorità locali possano garantire la sicurezza in modo indipendente. Dal 2013 la Francia ha inviato circa 4mila soldati per questa missione in Mali.Nel marzo 2020 la Francia e i suoi alleati europei hanno istituito la task force Takuba per combattere il terrorismo in Mali. Oltre alla Francia, Germania, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Estonia, Mali, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Portogallo, Svezia e Repubblica Ceca fanno parte della suddetta task force.

estonia

mali

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, estonia, incidente, mali, regno unito