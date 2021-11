https://it.sputniknews.com/20211107/i-5-consigli-finanziari-che-ci-insegna-the-squid-game-13654277.html

I 5 consigli finanziari che ci insegna 'The Squid Game'

I 5 consigli finanziari che ci insegna 'The Squid Game'

La serie del momento, 'The Squid Game', non è solo affascinante, ma contiene anche diversi consigli che possono essere utili per chi vuole ampliare le proprie... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T23:58+0100

2021-11-07T23:58+0100

2021-11-07T23:58+0100

economia

finanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13194199_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4d268d229a3a61b7b2d17467b30cd035.jpg

Come dovresti gestire i tuoi soldi se non vuoi finire per combattere tra la vita o la morte per uscire dai tuoi debiti?1. Prendi microprestiti per un microprestitoIl protagonista della serie, Seong Gi-hun, è un cliente abituale di società di microcredito. Ma lo stipendio da autista non è abbastanza per ripagarli."Prima di contrarre un microprestito, è necessario valutare le proprie risorse finanziarie in modo da poterlo ripagare il prima possibile", consiglia l'economista Irina Zaviálova, della Banca di Russia, in un'intervista a NGS55.L'esperto sottolinea che i microcrediti sono più facili da ottenere, quindi in certi casi possono essere approvati più facilmente e rapidamente: ad esempio, se non si ha il tempo di formalizzare le carte necessarie per un prestito bancario tradizionale.2. Limita i tuoi debiti a 1/3 di quello che guadagniI debiti di Seong Gi-hun superano i 350.000 dollari: l'uomo deve pagare circa 136.000 dollari alle società di microcredito e più di 200.000 dollari alla banca.Tuttavia, non dovresti mai destinare più di un terzo di ciò che guadagniper estinguere i prestiti, spiega Zaviálova, che la chiama "la formula base dell'economia personale".3. Non chiedere mai un prestito per pagarne un altroCirca l'1% dei sudcoreani vive al di sotto della soglia di povertà. Lo scrittore e regista della celebre serie, Hwang Dong-hyeok, ha confessato in un'intervista di aver avuto anche lui un periodo difficile ad un certo punto della sua vita, qualcosa che è servito come ispirazione per la trama di The Squid Game.Gli esperti di economia avvertono che prendere in prestito per ripagare un altro è un errore abbastanza comune. Questa pericolosa trappola finanziaria può portare al fallimento.Se non hai abbastanza soldi per pagare il debito, ti basterà recarti presso la banca dove hai richiesto il prestito: molto probabilmente ti offriranno di allungare la durata del prestito e, di conseguenza, ridurre la rata mensile.4. Fai attenzione ai "soldi veloci"Le piramidi finanziarie e i lavori semilegali sono un'altra trappola. Mentre Seong Gi-hun ha rischiato tutto ed è diventato un miliardario vincendo il violento gioco di sopravvivenza, non dovresti mai fidarti di estranei che promettono di risolvere tutti i tuoi problemi finanziari."Fai attenzione, perché nella maggior parte dei casi si tratterà di una piramide finanziaria o di una frode", afferma Natalia Strélnikova, della Banca di Russia.5. Evita di usare strumenti finanziari che non conosciIl protagonista della serie Cho Sang-woo è un gestore di investimenti ricercato dalla Polizia per aver commesso frode con i soldi dei suoi clienti. L'uomo ha debiti per oltre cinque milioni di dollari. In una delle scene, dice a Seong Gi-hun di aver investito nei cosiddetti futures (contratti futures), quando chiede se si riferisce all’"abbigliamento per una donna".Cerca di evitare di investire in operazioni che non capisci. "Contratti futures, leva finanziaria, strumenti strutturati o obbligazioni subordinate sono strumenti di investimento molto complicati" e complessi, spiega Iliá Plinder, esperto della Banca di Russia.Per evitare di commettere errori, è sufficiente seguire un corso per broker d'affari o utilizzare un simulatore virtuale prima di investire.E infine, fai attenzione a Squid Game coin.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, finanza