https://it.sputniknews.com/20211107/germania-restituito-a-messico-e-a-guatemala-il-tesoro-maya-13634113.html

Germania, restituito a Messico e a Guatemala il 'tesoro Maya'

Germania, restituito a Messico e a Guatemala il 'tesoro Maya'

Le autorità tedesche hanno restituito importanti oggetti della cultura Maya al Messico e al Guatemala, durante una cerimonia alla quale hanno partecipato gli... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T07:14+0100

2021-11-07T07:14+0100

2021-11-07T07:14+0100

maya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/13640019_0:528:2048:1680_1920x0_80_0_0_d9e917c90324c12c15e96f274cbf915f.jpg

"Il traffico illegale di opere d'arte deve cessare. Questa attività non dovrebbe essere redditizia", ha affermato Reiner Haseloff, capo dell'amministrazione della regione Sassonia-Anhalt, durante l'evento.Gli ambasciatori hanno ricevuto 13 oggetti risalenti al 250-850 d.C., tra cui un bicchiere per il cacao e una statuetta del dio Sole dall'antica città di Teotihuacan, situata oggi nel territorio del Messico.I pezzi sono stati trovati nel novembre 2020 in una casa nella città di Klotze, nel nord della Germania.L'uomo che nascondeva il 'tesoro Maya' ha affermato di aver acquistato gli oggetti in un mercatino delle pulci a Lipsia e di non sapere da dove provenissero i pezzi.Non è stato così possibile ricostruire la catena internazionale che ha portato le opere in Germania.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maya