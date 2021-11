https://it.sputniknews.com/20211107/germania-leader-baviera-a-favore-del-lancio-di-nord-stream-2-entro-il-freddo-inverno-13641152.html

Germania: Leader Baviera a favore del lancio di Nord Stream 2 entro il "freddo" inverno

Germania: Leader Baviera a favore del lancio di Nord Stream 2 entro il "freddo" inverno

Il leader dell'Unione cristiano-sociale tedesca nonché ministro-presidente bavarese Markus Soeder ha dichiarato al gruppo tedesco dei media Funke che è... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T09:51+0100

2021-11-07T09:51+0100

2021-11-07T09:51+0100

germania

gas

energia

geopolitica

prezzi

previsioni

inverno

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/59/00/590022_0:42:2500:1448_1920x0_80_0_0_5d752b6123511fdec588ff5400d4e76e.jpg

"Nord Stream 2 sarebbe la base sicura per una disponibilità stabile di gas in Germania", ha detto Soeder al gruppo Funke, come citato dal quotidiano Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), aggiungendo che è ragionevole lanciare il gasdotto "presto" in modo che il prezzo del gas possa autoregolarsi.Il politico ha affermato che la Germania sta gradualmente riducendo il carbone e l'energia nucleare e incontra la crescita dei prezzi dell'energia e la carenza di risorse, cosa che fa scattare la necessità di centrali a gas.Il 10 settembre è stato completato il gasdotto Nord Stream 2, composto da due tubi con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi all'anno, che consegnerà gas dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. È attualmente in corso il processo di certificazione di Nord Stream 2 AG come operatore indipendente del gasdotto per garantire che il progetto sia conforme alle condizioni della direttiva UE sul gas del 12 febbraio.La certificazione avverrà in due fasi. In primo luogo, il regolatore tedesco, che ha ricevuto un pacchetto completo di documenti necessari per la certificazione a settembre, svilupperà una bozza di decisione e poi la Commissione europea fornirà una valutazione della bozza di decisione.

https://it.sputniknews.com/20211103/gazprom-non-vuole-i-record-di-prezzo-del-gas-provocano-un-calo-della-domanda-13598339.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, gas, energia, geopolitica, prezzi, previsioni, inverno, nord stream 2