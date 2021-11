https://it.sputniknews.com/20211107/esercito-russo-controlla-le-navi-da-guerra-usa-nel-mar-nero-13646329.html

Esercito russo segue con attenzione navi da guerra Usa nel Mar Nero

Esercito russo segue con attenzione navi da guerra Usa nel Mar Nero

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha osservato che i militari monitorano le navi statunitensi nel Mar Nero. 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T12:41+0100

2021-11-07T12:41+0100

2021-11-07T12:41+0100

russia

usa

marina usa

sergej shoigu

marina russa

mar nero

le attività di ricognizione ai confini della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Esercito russo segue con attenzione navi da guerra Usa nel Mar Nero

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/874/23/8742381_0:83:2935:1734_1920x0_80_0_0_7d2504227b28f133d45075edd2559b5c.jpg

L'esercito russo sta monitorando le navi da guerra statunitensi nel Mar Nero e non permetterà provocazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu in una trasmissione sul canale Rossiya 1. Ha osservato che "è un tentativo quasi costante di controllarci, di verificare quanto siamo pronti, fino a che punto abbiamo costruito l'intero sistema lungo la costa del Mar Nero, in generale nel sud del nostro Paese." Secondo il ministro della Difesa, gli Stati Uniti non sono soli in questo tipo di attività di controllo e missioni. Il 30 ottobre il cacciatorpediniere statunitense Porter, armato di missili da crociera, è entrato nel Mar Nero, seguito dalle forze e dai mezzi della flotta del Mar Nero. All'inizio di ottobre, il cacciatorpediniere statunitense Chafee ha tentato di violare il confine russo nel Mare del Giappone, ma è stato costretto ad invertire la rotta sotto la pressione della grande nave antisommergibile russa Admiral Tributs. In precedenza, a giugno la nave militare britannica Defender ha sconfinato di proposito nelle acque territoriali russe ed è stata allontanata con l'intervento della flotta e dell'aviazione.

russia

usa

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, marina usa, sergej shoigu, marina russa, mar nero, le attività di ricognizione ai confini della russia