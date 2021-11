Spazzati via un milione e mezzo di anni di vita per il coronavirus

https://it.sputniknews.com/20211107/crisanti-il-coronavirus-si-e-portato-via-oltre-un-milione-danni-di-vita-13634690.html

Secondo il noto virologo, le persone decedute a causa del Covid e che soffrivano di altre patologie avrebbero potuto vivere più a lungo, se non ci fosse stata... 07.11.2021, Sputnik Italia

Intervenendo durante la trasmissione Tagadà su La7, il virologo Andrea Crisanti ha suggerito un modo con cui interpretare la gravità del Covid.Il virologo ha sostenuto che le persone di una certa età, anche se con patologie serie come ipertensione, obesità e diabete, grazie alle medicine hanno un'aspettativa di vita che può arrivare a 15 anni, mentre, se contagiate dal coronavirus, ci sono molte possibilità che la loro vita finisca prima del tempo.Pertanto, secondo Crisanti, è una "manipolazione" sostenere che il Covid abbia ucciso solo 3mila persone prive di patologie.Infine, Crisanti ha espresso ottimismo sul farmaco anti-Covid approvato in Inghilterra, spiegando con parole semplici il meccanismo d'azione del preparato."Il virus per replicare deve replicare il patrimonio genetico e utilizza un meccanismo che noi possiamo immaginare come fosse una macchina da scrivere: premiamo A e la macchina scrive A. Ora, che cosa fa questo farmaco? Praticamente quando il virus preme A la macchina da scrivere batte C, quindi tutta l'informazione genetica del virus viene alterata e il virus non è più in grado di replicarsi".In precedenza, Crisanti aveva sostenuto l'importanza della terza dose per tutti per fermare i contagi.

