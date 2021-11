https://it.sputniknews.com/20211107/covid-scoperto-il-gene-che-raddoppia-il-rischio-di-morte--13644501.html

Covid, scoperto il gene che raddoppia il rischio di morte

Covid, scoperto il gene che raddoppia il rischio di morte

Secondo i ricercatori di Oxford la particella di Dna impedirebbe alle cellule che rivestono le vie aeree e I polmoni di rispondere adeguatamente all’assalto del virus.

2021-11-07

coronavirus nel mondo

Come confermato da diversi studi ci sarebbe la genetica alla base dell’immunità di alcune persone al Covid. Ed è sempre la genetica secondo una ricerca dell’Università di Oxford, a determinare il numero di probabilità di sviluppare la malattia grave dopo aver contratto il virus.In particolare, secondo l'analisi rilanciata da Bloomberg, sarebbe il gene conosciuto con il codice LZTFL1 a determinare un rischio di morte doppio. Il gene LZTFL1 è presente soprattutto nelle popolazioni asiatiche. Almeno il 60 per cento di chi è originario del Sud Est Asiatico lo possiede, mentre la percentuale scende al 15 per cento nelle popolazioni di origine europea. Anche se, viene precisato nella ricerca, la genetica non è l’unico fattore che determina lo sviluppo di forme gravi della malattia. Ad un più alto tasso di ricoveri e decessi contribuiscono anche altri elementi, come le condizioni socioeconomiche.Nelle popolazioni di origine africana-caraibica, infatti, l’alto impatto del virus non coincide con una larga diffusione del gene LZTFL1, riscontrato solo nel 2 per cento dei soggetti in questa fetta di popolazione.Gli autori sottolineano che le persone che annoverano questo gene nel proprio Dna, traggono beneficio più di altri dalla vaccinazione, che resta, spiegano i ricercatori, “il modo migliore per proteggersi dal virus”.Il passo successivo, ora, sarà quello di trovare una cura adatta per chi per predisposizione genetica rischia di ammalarsi in modo più grave.

