https://it.sputniknews.com/20211107/covid-locatelli-niente-allarmismo-in-italia-situazione-tra-le-migliori-in-europa-13652015.html

Covid, Locatelli: niente allarmismo, no al lockdown per no-vax

Covid, Locatelli: niente allarmismo, no al lockdown per no-vax

Secondo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico (Cts), in Italia non considerabile il lockdown... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T17:17+0100

2021-11-07T17:17+0100

2021-11-07T17:17+0100

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Covid, Locatelli: niente allarmismo, no al lockdown per no-vax

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/10229987_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_987964bfe392017ebf13a2fc753ff87a.jpg

Franco Locatelli ha espresso un cauto ottimismo sulla situazione epidemiologica del Covid in Italia, rilevando che insieme a Spagna e Portogallo il nostro Paese gode del contesto più favorevole tra tutti i Paesi della Ue.Locatelli si è lasciato andare anche ad una previsione per Natale, ormai distante solo un mese e mezzo, rilevando come quest'anno sarà "più sociale" grazie ai risultati ottenuti dalla campagna di vaccinazione contro il coronavirus.Locatelli si è espresso anche sui termini dello stato di emergenza, che in base alle leggi al momento approvate terminerà alla fine dell'anno con al massimo una proroga di 1 mese. Il presidente del Css ha poi escluso un lockdown per non vaccinati sul modello austriaco."Da qui al 31 dicembre passa ancora del tempo e non si è affatto discusso se prorogare o no questo stato di emergenza. Se il governo dovesse però considerare l'ipotesi di proroga, il prolungamento può arrivare fino al 31 gennaio 2022. Se si dovesse estenderlo oltre, quindi, c'è la necessità di un nuovo provvedimento legislativo o normativo." Il lockdown per no-vax in Austria? "Non proponibile e non considerabile nel nostro Paese".Per Locatelli le manifestazioni dei no green pass e no-vax "sono al limite dell'ingiustificabile", soprattutto quando degenerano in scontri e tensioni con le forze dell'ordine.Relativamente alla vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni, Locatelli si è detto favorevole previa autorizzazione di Ema e Aifa "per la tutela di socialità e formazione".Infine sulla dose booster, ha ricordato che nel Paese il 35% dei soggetti inoculabili con la terza dose di richiamo l'ha già ricevuta.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia