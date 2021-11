Costa Rica: Primo Paese al mondo a introdurre la vaccinazione Covid-19 obbligatoria per bambini

In precedenza, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti aveva approvato il vaccino Pfizer-BioNTech per bambini dai 5 agli 11 anni. Sebbene i minori siano i meno vulnerabili al virus SARS-CoV-2, e la malattia che questi provoca, il noto Covid-19, abbia per loro un decorso quasi sempre benigno, quasi il 25% dei nuovi casi di contaminazione si registra in questa fascia di età, motivo per cui la vaccinazione dei minori viene intesa principalmente a limitare la diffusione dei contagi in generale.