Manovre militari in Crimea delle forze navali russe del Mar Nero

La fregata "Admiral Essen" ha condotto esercitazioni nel Mar Nero per proteggere le navi in ​​Crimea. 07.11.2021, Sputnik Italia

La fregata "Admiral Essen" ha condotto esercitazioni nel Mar Nero per coprire una base in ​​Crimea dal bombardamento di aerei di un ipotetico nemico, ha riferito la Flotta russa del Mar Nero.La USS Mount Whitney, l'ammiraglia della Sesta Flotta degli Stati Uniti, è entrata nel Mar Nero questa settimana. Come riportato, le forze armate statunitensi, insieme ai partner della Nato, stanno lanciando operazioni congiunte nella regione. Le navi sono monitorate dalle forze e dai mezzi della flotta russa del Mar Nero.

