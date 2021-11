https://it.sputniknews.com/20211107/codice-della-strada-rinnovato-ecco-cosa-prevede-per-parcheggi-smartphone-al-volante-e-monopattini-13649239.html

Codice della Strada rinnovato, ecco cosa prevede per parcheggi, smartphone al volante e monopattini

Codice della Strada rinnovato, ecco cosa prevede per parcheggi, smartphone al volante e monopattini

In arrivo il nuovo codice della strada che prevede delle novità per i monopattini, i quali dovranno avere le frecce di direzione, ma cambia anche il foglio... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T16:06+0100

2021-11-07T16:06+0100

2021-11-07T16:06+0100

strada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9629314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b8c110a5dd13a87241f491bd43a8699.jpg

Il foglio rosa nel nuovo codice della strada avrà durata di 1 anno e salgono a tre le possibilità di ripetere l'esame.tuttavia i neopatentati potranno guidare il bolide di famiglia (fino a 95CV) se al loro fianco avranno un patentato con meno di 65 anni e una patente da 10 anni.Multa con tablet al volanteTra le novità, la multa fino a ora prevista per quanti guidano e parlano al telefono non in viva voce, si estende anche al tablet, al computer portatile, al notebook o a qualsiasi altro dispositivo analogo che comporta l’allontanamento delle mani dal volante e quindi la distrazione.Parcheggio su strisce dedicata ai disabili: triplicataDa oggi chi parcheggia sui posti riservati ai disabili perché non trova posto, riceverà a casa o sul parabrezza una multa con una somma triplicata rispetto a quella attuale.Magari il monopattino, anche perché contestualmente alla multa verranno sottratti 6 punti alla patente (erano solo 2).Attenzione anche ai posti riservati alle donne incinte e con figli a due anni. Meglio non parcheggiare sulle strisce rosa, quindi.MonopattinoNiente obbligo di casco sul monopattino, ciascuno sarà libero di pensare all’acconciatura o alla tutela della sua sicurezza personale, tuttavia diventano obbligatorie le frecce direzionali, gli stop e i freni su entrambe le ruote.Per quanto riguarda la velocità, non si potranno superare i 16 chilometri orari nelle aree pedonali e non si potranno superare i 20 chilometri orari nelle altre aree (era 25 km/h).Casco in motorinoAttenzione, se la vostra amica o amico decide di farsi trasportare sul vostro ciclomotore senza il casco, anche se maggiorenne pagherete voi una multa.Cade quindi il discrimine dell’età (minore o maggiorenne), resta la multa in caso di passeggero senza casco.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

strada