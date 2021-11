https://it.sputniknews.com/20211107/ciccozzi-i-casi-aumentano-tra-i-non-vaccinati-e-la-pandemia-dei-no-vax-13653721.html

Ciccozzi, i casi aumentano tra i non vaccinati: è la pandemia dei no-vax?

I casi Covid-19 aumentano tra i non vaccinati, inoltre l’aumento è dovuto al fatto che “non si mette quasi più la mascherina soprattutto tra chi è vaccinato... 07.11.2021, Sputnik Italia

Lo statistico non ci vede rischi per le chiusure di attività o di città e non vede nell’immediato rischi di cambi di colore delle regioni, però nel nord est dell’Italia i rischi sono alti. Traina il Friuli Venezia Giulia che confina con la Slovenia dove la vaccinazione è soltanto al 30%.La situazione finirà quando il virus sarà diventato endemico dice e lo scorderemo più di ora, Ciccozzi dice facendo il vaccino ogni anno, ma su quest’ultimo punto la realtà statistica potrebbe dirci cose ben diverse.Perché andiamo meglio di altri paesiCiccozzi ricorda che gli inglesi hanno iniziato a vaccinare prima di noi con il Vaxzevria di AstraZeneca e che hanno ritardato di molto la seconda dose, e poi hanno stabilito il liberi tutti totale prima dell’estate 2021 abolendo qualsiasi restrizione.In Romania, invece, nelle ultime 24 ore sono morte 423 persone e di queste 390 non erano vaccinate.I numeri parlano da soli.

