Categoria medici auspica intervento di Macron a sostegno della rivaccinazione

Il capo del sindacato francese dei medici di medicina generale, MG France, Jacques Battistoni ha detto a Franceinfo che spera che l'imminente discorso... 07.11.2021, Sputnik Italia

Macron dovrebbe tenere un discorso televisivo il 9 novembre per aggiornare l'opinione pubblica sulla situazione sanitaria sullo sfondo di una nuova ondata di casi di Covid.Ha aggiunto che si aspetta che Macron parlerà positivamente e incoraggerà le persone a ricevere la loro prima dose di vaccino anti-Covid o una dose di richiamo.Battistoni ha osservato che il solo annuncio del discorso del presidente di questo martedì ha aumentato il numero di visite mediche e ha avuto un "forte effetto psicologico" sulle persone. Lo stesso comportamento si era potuto osservare in Francia quando Macron aveva tenuto un discorso sulla situazione del Covid-19 nel Paese, in vista delle celebrazioni del 14 luglio.

