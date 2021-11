https://it.sputniknews.com/20211107/canoa-di-1200-anni-estratta-dal-lago-del-wisconsin-il-ritrovamento-e-straordinario-13651717.html

Canoa di 1.200 anni estratta dal Lago del Wisconsin: il ritrovamento è straordinario

Canoa di 1.200 anni estratta dal Lago del Wisconsin: il ritrovamento è straordinario

Piano, la canoa è stata riportata a riva con dolcezza e da decine di mani di sommozzatori dopo averla recuperata dalle profondità del Lago Mendota nella città... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T22:36+0100

2021-11-07T22:36+0100

2021-11-07T22:36+0100

archeologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/13651258_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_136193c0491db6c3a1af451f178b399a.jpg

4,5 metri di lunghezza e 1.200 anni di età, la canoa di Mendota è stata forgiata nel legno del Wisconsin intorno all’800 dopo Cristo. La canoa è stata ritrovata ad una profondità di appena 8 metri (27 piedi di profondità nel lago) e racconta l’attività umana in quel lago in tempi storici lontani dai nostri.L’archeologo Jim Skibo, ha affermato che questa è la prima volta che il lago restituisce un manufatto così antico, riporta il The Guardian.Negli ultimi tempi pare che le canoe siano state scosse dal loro sonno e stiano ritornando a noi dalle profondità della storia, come accaduto anche in Messico dove è stata ritrovata una canoa Maya utilizzata apparentemente per usi liturgici oltre mille anni fa.Un ritrovamento fortuitoTamara Thomsen, un'archeologa marittima, e la sua amica Mallory Dragt, stavano facendo un giro sott'acqua con i loro scooter marini lo scorso giugno, quando hanno notato quello che sembrava un "tronco che spuntava dal fondo del lago".Spinti dalla curiosità professionale si sono avvicinati al presunto tronco e hanno scoperto che si trattava invece di una canoa. Effettuato un prelievo per condurre analisi di laboratorio, l’analisi della datazione al carbonio-14 ha datato ad almeno 1000 anni fa la canoa.Così sono scattate le operazioni di recupero del relitto storico, che viene ora collocato nel periodo in cui nell’area viveva il popolo nativo degli Ho-Chunk, conosciuto localmente anche come il Popolo della grande acqua.Questo popolo costruiva le canoe bruciando l’interno dei tronchi e raschiandoli con strumenti fatti di pietra. Una tecnica arcaica se si confronta quanto avveniva invece in Europa nello stesso periodo storico e in parallelo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologia