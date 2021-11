https://it.sputniknews.com/20211107/bambino-gesu-si-riempie-di-bambini-affetti-da-covid-ci-sono-anche-casi-gravi-13645364.html

Bambino Gesù si riempie di bambini affetti da Covid, ci sono anche casi gravi

Covid-19 e influenza stagionale già affollano i pronto soccorso degli ospedali pediatrici, e al Bambino Gesù di Roma le due sedi vanno in affanno. 07.11.2021, Sputnik Italia

Presso le due sedi dell’ospedale Bambino Gesù di Roma (Gianicolo e Palidoro), i reparti riservati ai bambini affetti dalla Covid-19 vanno riempiendosi giorno dopo giorno. I reparti restano recettivi e quindi accolgono altri pazienti, ma “purtroppo i casi gravi fra i bambini ci sono”, fa sapere Elena Bozzola, segretario nazionale della Società italiana di pediatria e dirigente medico presso l’ospedale, parlando con l’Adnkronos.La dottoressa spiega che al Bambino Gesù “ci sono stati tanti casi di bimbi con Covid-19 che poi accedono in terapia intensiva perché si tratta di una patologia che può alterare il loro stato clinico”.200 accessi al giornoLa dottoressa riporta che al Bambino Gesù si è giunti già a 200 accessi al giorno. Ovviamente non tutti sono affetti da Covid-19, può trattarsi anche di influenza stagionale. Tuttavia i tempi di attesa si sono allungati di molto, poiché tutti questi bambini devono essere sottoposti a tampone e serve poi del tempo per avere l’esito del tampone.L’invito della dottoressa, rivolto ai genitori che vogliono ascoltare, è di “proteggere quanto prima i bambini anche per evitare un sovraccarico al Ssn, che poi entra in crisi” e a quel punto i bambini potrebbero anche ricevere meno cure di quelle che riceverebbero in tempi normali.Anche il professore Walter Ricciardi ha lanciato l'allarme.

