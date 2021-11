https://it.sputniknews.com/20211107/balena-adulta-muore-dopo-essersi-arenata-nel-porto-francese-di-calais-dicono-i-rapporti-13649620.html

Balena adulta muore dopo essersi arenata nel porto francese di Calais, dicono i rapporti

Balena adulta muore dopo essersi arenata nel porto francese di Calais, dicono i rapporti

La balena femmina di 19 metri e del peso di quasi 15 tonnellate si è arenata nel porto della città francese di Calais, dove il mammifero è morto per le ferite... 07.11.2021, Sputnik Italia

L'incidente è avvenuto sabato, quando una balenottera comune è stata trovata arenata nei pressi del porto di Calais, ha riferito la stazione radio France Bleu. I membri della locale Animal Protection League si sono recati sul posto per cercare di salvare il mammifero.Lunedì, i resti della balena saranno spostati da riva durante l'alta marea per eseguire l'autopsia, secondo quanto racconta Jacky Karpouzopoulos, presidente del Coordinamento sui mammiferi del nord della Francia, il CMNF*, al gruppo mass media belga Rtbf Entreprise.Per una balena entrare in un porto è molto insolito, hanno notato gli attivisti della fauna selvatica francesi.*Il CMNF è una associazione che si occupa della protezione dei mammiferi del Nord-Pas de Calais e in modo più specifico dei pipistrelli e dei mammiferi marini, n.d.r.

