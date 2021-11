https://it.sputniknews.com/20211107/australia-donna-diventa-milionaria-dopo-aver-vinto-la-lotteria-per-il-vaccino-13644167.html

Australia: Donna diventa milionaria dopo aver vinto la ''lotteria per il vaccino"

Australia: Donna diventa milionaria dopo aver vinto la ''lotteria per il vaccino"

Grossa vincita da parte di una donna di Sidney, Joanne Zhu. La donna vince un milione di dollari grazie alla vaccinazione effettuata. L'iniziativa di alcune... 07.11.2021, Sputnik Italia

Una donna di 25 anni, Joanne Zhu, residente a Sydney, è diventata milionaria durante la notte dopo aver vinto il primo premio di 1 milione di dollari per la campagna Million Dollar Vax in Australia. Zhu ha partecipato alla campagna insieme a 2,74 milioni di altre persone a livello nazionale.La donna ha dichiarato che utilizzerà i soldi per regalare a tutta la sua famiglia un bel viaggio in un hotel a cinque stelle per il capodanno cinese, se le frontiere saranno aperte, e investirà il resto in modo che possa fare di più in futuro.La campagna Million Dollar Vax è stata avviata in ottobre da un gruppo di aziende e filantropi come mezzo per aumentare il tasso di vaccinazione nel paese. Durante la campagna, il tasso in Australia è cresciuto passando dal 78,5% all'88,3%.Oltre a quello da 1 milione di dollari, i partecipanti alla campagna possono vincere uno dei 100 premi giornalieri da 1.000 dollari, con un intero montepremi di 4,1 milioni di dollari.Il primo novembre, il paese ha revocato le restrizioni di viaggio per i passeggeri completamente vaccinati, in vigore da quasi 18 mesi.

