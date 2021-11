https://it.sputniknews.com/20211107/almeno-tre-morti-in-una-doppia-esplosione-nellafghanistan-orientale-sostiene-una-fonte-13648575.html

Almeno tre morti in una doppia esplosione nell'Afghanistan orientale, sostiene una fonte

Almeno tre morti in una doppia esplosione nell'Afghanistan orientale, sostiene una fonte

Almeno tre persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite in due esplosioni a Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar nell'est... 07.11.2021, Sputnik Italia

Secondo un testimone oculare, le due esplosioni sono state poi seguite da una sparatoria. Una fonte ha detto che "tre corpi sono stati portati in ospedale in seguito alle esplosioni".Le vittime sono due agenti di polizia, ha riferito Kabul News, citando funzionari locali.I talebani* devono ancora commentare ufficialmente l'incidente.* Organizzazione terroristica bandita in Russia ed in altri paesi.

