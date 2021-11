https://it.sputniknews.com/20211107/al-via-la-stagione-sciistica-tra-mascherine-e-green-pass-ecco-le-nuove-regole-13651449.html

Al via la stagione sciistica tra mascherine e green pass: ecco le nuove regole

Al via la stagione sciistica tra mascherine e green pass: ecco le nuove regole

Il certificato verde sarà obbligatorio per le cabinovie al chiuso, mentre in quelle senza copertura si dovrà comunque indossare la mascherina.

2021-11-07T18:50+0100

2021-11-07T18:50+0100

2021-11-07T18:50+0100

italia

sci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/10088950_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_fda5382621dee00490c6ff80b6dd9880.jpg

Con la riapertura dell’impianto di Col Gallina, a Cortina, oggi si apre ufficialmente la stagione sciistica italiana. Sebbene si tratti solo delle prove generali, oggi sulla pista Ovest del tracciato, dove la neve sparata dai cannoni si mischia a quella caduta durante la settimana appena trascorsa, si sono presentati oltre trecento sciatori. Quasi tutti sono italiani, raccontano dalla società che gestisce la gran parte degli impianti, sentita dal Quotidiano Nazionale, ma non mancano gli stranieri, soprattutto tedeschi.Quello di oggi non è solo il debutto di quella che è stata già ribattezzata la “stagione della rinascita”, ma anche delle nuove regole anti-contagio che si dovranno rispettare in alta quota. Anche nelle seggiovie senza copertura, però, si dovrà indossare la mascherina.Mascherina obbligatoria anche in Italia per le file per accedere agli impianti di risalita, che avranno una capienza che, in base alla tipologia, potrà variare dall’80 al 100 per cento.La data “x” per la riapertura degli altri impianti delle Dolomiti ampezzane sarà il prossimo 27 novembre. E per le prossime settimane saranno operative anche le principali stazioni della Valle D’Aosta, dal Monte Rosa a Courmayeur, fino a La Thuile.Jean-Pierre Guichardaz, assessore regionale ai Beni culturali e al Turismo della Val d'Aosta, sentito dal Quotidiano Nazionale, ha proposto che venga riconosciuta una copertura vaccinale ai turisti vaccinati con prodotti non ancora approvati in Europa, o di potenziare il sistema dei tamponi per permettere anche a loro di ottenere il green pass. La questione, ha assicurato, è oggetto di “interlocuzioni in commissione Turismo”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, sci