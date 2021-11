Ad Assange impedito di sposarsi

https://it.sputniknews.com/20211107/ad-assange-viene-impedito-di-sposarsi-la-compagna-e-madre-dei-figli-fa-causa-al-ministro-raab-13641003.html

Il fondatore di Wikileaks Julian Assange e Stella Moris sono fidanzati dal 2017 e hanno due figli insieme.La coppia ha accusato il ministro e il funzionario di aver impedito loro di sposarsi, poiché Assange rimane confinato nel carcere di massima sicurezza.Secondo la coppia, gli ostacoli al loro matrimonio sarebbero legati alla guerra politica sostenuta dagli Stati Uniti contro Julian Assange."Il nostro amore reciproco è l'unica cosa che ci ha portato avanti e l'essere sposati sarebbe un altro baluardo nelle nostre difese emotive", ha aggiunto.Ad aprile, la donna aveva fatto appello alla Corte per rilasciare Assange su cauzione per motivi di salute, affermando che la coppia aveva concepito due bambini mentre viveva nell'ambasciata ecuadoriana a Londra dal 2012 al 2019.A gennaio, La giudice distrettuale del Regno Unito Vanessa Baraitser si era pronunciata contro l'estradizione di Assange negli Stati Uniti, adducendo motivi di salute e il rischio di suicidio nel sistema carcerario statunitense. La giudice, però, aveva deciso anche che Assange avrebbe dovuto attendere in carcere l'esito di un'udienza d'appello statunitense.L'editore è ricercato dagli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio dopo che WikiLeaks ha pubblicato migliaia di documenti riservati che fanno luce sui crimini di guerra commessi dalle truppe americane in Iraq e in Afghanistan. Rischia fino a 175 anni dietro le sbarre se condannato negli Stati Uniti.

