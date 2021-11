https://it.sputniknews.com/20211107/a-milano-oltre-cento-identificati-e-11-denunciati-per-manifestazione-no-green-pass-13649786.html

A Milano oltre cento identificati e 11 denunciati per manifestazione no green pass

In precedenza si era saputo che anche la Questura di Trieste si era mossa per denunciare i manifestanti no green pass che avevano preso parte agli scontri di... 07.11.2021, Sputnik Italia

11 persone denunciate e 115 identificati in vista dell'apertura di un'indagine da parte della Procura: è l'epilogo delle forze dell'ordine a seguito del corteo no Green pass che ha attraversato il centro del capoluogo meneghino. La manifestazione degli oppositori della certificazione verde, contrassegnata da momenti di tensione con i giornalisti, non ha rispettato le disposizioni sul percorso da seguire del questore Giuseppe Petronzi.Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la manifestazione di ieri, rilevando "momenti preoccupanti" ed esortando la politica ad essere unita e coesa."Purtroppo il livello di tensione e di provocazione in occasione di manifestazioni no green pass continua ad essere strumentalmente alimentato da soggetti le cui finalità sembrano andare ben oltre la contestazione dei provvedimenti del governo", le parole del rappresentante dell'associazione nazionale dei funzionari di polizia Girolamo Lacquaniti.In precedenza si era saputo che anche la Questura di Trieste si era mossa per denunciare i manifestanti no green pass che avevano preso parte agli scontri di ieri presso piazza Unità d'Italia.

