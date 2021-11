https://it.sputniknews.com/20211106/vandali-no-vax-a-bologna-danneggiate-4-auto-dellausl-no-obbligo-vaccinale-e-no-green-pass-13633739.html

Vandalismo no-vax in azione a Bologna

Vandalismo no-vax in azione a Bologna

L'atto di vandalismo, con vetri in frantumi e gomme tagliate, è avvenuto la scorsa notte nel capoluogo felsineo: l'Ausl di Bologna ha sporto denuncia. 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T14:48+0100

2021-11-06T14:48+0100

2021-11-06T14:48+0100

italia

società

crimine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Vandalismo no-vax in azione a Bologna

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169243_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b06f2c4cfc5594fb0f13f2975a15e2be.jpg

Quattro auto appartenenti all'Ausl di Bologna, usate per lo svolgimento dell'attività medico-infermieristica domiciliare, sono state danneggiate questa notte in città. Alle vetture sono state tagliate le gomme e rotti i vetri, rendendole così inutilizzabili.L'azienda ospedaliera ha denunciato l'accaduto alle autorità competenti e i carabinieri hanno avviato le indagini, analizzando le registrazioni delle videocamere della zona per cercare di identificare i colpevoli.La Direzione dell'Ausl ha espresso "la massima solidarietà nei confronti degli operatori della sanità che tanto hanno dato in questi due anni per contrastare la pandemia sia nelle strutture sanitarie che nei luoghi della vaccinazione e pertanto condanna qualunque atto vandalico di questo tipo".A sua volta, ha espresso preoccupazione per l'accaduto l'Ordine dei Medici di Bologna, che allo stesso tempo ha manifestato vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari, riporta l'Ansa.In precedenza, a Bologna si era saputo che 8 classi erano finite in quarantena dopo la scoperta di un focolaio di Covid, partito da un professore non vaccinato che aveva ottenuto il green pass con il tampone.

https://it.sputniknews.com/20211106/i-no-pass-tornano-in-piazza-cortei-a-trieste-milano-e-torino-13627428.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, società, crimine