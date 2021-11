https://it.sputniknews.com/20211106/usa-11-stati-intentano-causa-contro-lintroduzione-della-vaccinazione-obbligatoria-13634524.html

11 Stati Usa: causa contro l'introduzione della vaccinazione obbligatoria

11 Stati Usa: causa contro l'introduzione della vaccinazione obbligatoria

Negli Usa, 11 Stati hanno intentato una causa contro l'introduzione delle vaccinazioni obbligatorie da parte dell'amministrazione Biden. 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T15:24+0100

2021-11-06T15:24+0100

2021-11-06T15:24+0100

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

11 Stati Usa: causa contro l'introduzione della vaccinazione obbligatoria

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/606/86/6068661_0:93:3744:2199_1920x0_80_0_0_5c458e34840e6d8c09d86e4696ed5b6e.jpg

Almeno 11 Stati degli Usa hanno intentato una causa contro l'introduzione da parte dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di vaccinazioni obbligatorie contro il coronavirus per i dipendenti di grandi aziende, ha affermato il procuratore generale del Missouri Eric Schmitt.Secondo il procuratore generale, la coalizione di Stati che si è opposta e ha chiesto la fine delle vaccinazioni obbligatorie include Missouri, Arizona, Nebraska, Iowa, Arkansas, Montana, Alaska, Wyoming, New Hampshire, South Dakota e North Dakota. Anche diverse organizzazioni si sono unite alla causa.La Casa Bianca ha dichiarato giovedì che l'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA, parte del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti) ha ordinato a tutte le aziende nazionali con oltre 100 dipendenti di vaccinare i propri dipendenti contro il coronavirus entro il 4 gennaio 2022 o di richiedere ai dipendenti non vaccinati di essere in possesso di un test con esito negativo per il coronavirus almeno una volta alla settimana.I nuovi requisiti dell'amministrazione statunitense impongono alle grandi aziende di retribuire il tempo speso dai propri dipendenti per le vaccinazioni, oltre a garantire che tutti i dipendenti non vaccinati debbano indossare maschere sul posto di lavoro. In totale, ai lavoratori verranno offerti tre vaccini contro il COVID-19, tutti approvati dalle autorità degli Stati Uniti e dell'OMS: i vaccini a due fasi di Pfizer e Moderna, nonché Johnson&Johnson/Janssen a fase singola.Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, più di 750mila persone sono morte a causa del coronavirus negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia. La situazione peggiore con la diffusione del virus si ha nelle contee degli Stati della California e dell'Arizona. Il numero totale di persone infette da COVID-19 negli Stati Uniti è di oltre 46,3 milioni.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa