Ue vuole inchiesta per far luce su morte ragazzo palestinese ucciso in scontro con soldati d'Israele

L'Unione Europea ha chiesto un'indagine sulla morte di un adolescente palestinese dopo le proteste di venerdì contro le colonie ebraiche in Cisgiordania. 06.11.2021, Sputnik Italia

Almeno 70 palestinesi sono rimasti feriti e un ragazzino palestinese di 13 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito negli scontri con le forze israeliane nelle vicinanze della città di Nablus in Cisgiordania, secondo la Mezzaluna Rossa Palestinese. La delegazione della Ue presso l'Autorità Palestinese ha affermato che la vittima era il 15enne Mohammad Daddas. La rappresentanza europea ha osservato che la morte è stata il risultato di un "continuo uso sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza israeliane".A maggio Israele ha iniziato a costruire un piccolo insediamento ebraico vicino a Nablus, spingendo i palestinesi a protestare ogni venerdì contro la colonia e la confisca dei territori palestinesi nell'area.La questione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, considerato territorio occupato dalle Nazioni Unite, è uno dei principali scogli nel processo di pace israelo-palestinese.La soluzione a due Stati del conflitto è un principio sostenuto dalle Nazioni Unite, in base al quale due Stati sovrani indipendenti coesisteranno pacificamente. La sua attuazione rimane tuttavia bloccata, poiché le due parti non hanno ancora concordato i confini e chi possiederà Gerusalemme.

