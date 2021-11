https://it.sputniknews.com/20211106/travis-scott-distrutto-dopo-che-almeno-8-persone-sono-morte-in-una-calca-allastroworld-festival-13639314.html

Strage all'Astroworld Festival in Texas, rapper Travis Scott sconvolto

Strage all'Astroworld Festival in Texas, rapper Travis Scott sconvolto

Almeno otto persone sono morte e "decine" sono rimaste ferite all'Astroworld Festival di Houston, in Texas.

Strage all'Astroworld Festival in Texas, rapper Travis Scott sconvolto

Travis Scott ha rotto il silenzio a seguito di un incidente mortale al suo festival musicale durante la notte, parlando su Twitter per dire ai suoi fan quanto fosse devastato dalla "tragica perdita di vite". La dichiarazione arriva dopo che almeno otto persone sono rimaste uccise e decine sono rimaste ferite durante l'esibizione del cantante e produttore vincitore del Grammy Award Travis Scott all'NRG Park venerdì sera. Secondo le autorità, la tragedia è avvenuta quando la folla del festival si è ammassata verso il palco provocando il panico. È in corso un'indagine incentrata sui protocolli di sicurezza e protezione che avrebbero dovuto essere in vigore durante il festival.

