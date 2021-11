https://it.sputniknews.com/20211106/texas-tragico-incidente-durante-festival-musicale-8-morti-e-centinaia-di-feriti---video-sensibili-13628573.html

Texas: tragico incidente durante festival musicale, 8 morti e centinaia di feriti - Video sensibili

Texas: tragico incidente durante festival musicale, 8 morti e centinaia di feriti - Video sensibili

Tragedia in Texas, al festival musicale organizzato dal rapper Travis Scott. Alcune persone sono state travolte dalla folla in delirio. 06.11.2021, Sputnik Italia

All'evento, iniziato alle 21, ora locale, hanno partecipato in 50mila.8 in totale i morti, ma risultano centinaia di feriti, con la situazione in aggiornamento.Il capo della polizia di Houston, Larry Satterwhite, riporta Sky tg24, ha dichiarato che la situazione è degenerata in fretta:A nulla è valso il tentativo degli organizzatori di fermare il tutto: troppo tardi.Attenzione: Questi video potrebbero presentare contenuti violenti o immagini forti.Prevista, ma comprensibilmente annullata, la seconda serata in programma per la giornata di oggi.

