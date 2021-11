Vitamina C per via endovenosa protegge dal Covid in forma grave

https://it.sputniknews.com/20211106/studio-rivela-modo-per-proteggersi-dalla-forma-grave-di-covid-19-13622105.html

Secondo il Telegraph, la vitamina C, assunta per via endovenosa, protegge contro le forme gravi di Covid-19. 06.11.2021, Sputnik Italia

Un'equipe internazionale di scienziati ha scoperto che la somministrazione di vitamina C per via endovenosa aiuta a proteggere dal decorso in forma grave del Covid-19 e a recuperare più velocemente, si afferma in un articolo del Telegraph.Gli scienziati sono giunti a questa conclusione a seguito di 12 studi clinici. È stato scoperto che la somministrazione endovenosa di vitamina C aiuta ad aumentare i livelli di ossigeno nel sangue, a sopprimere l'infiammazione e ad accelerare il recupero. Uno studio a Wuhan ha evidenziato come questo antiossidante acceleri il recupero dai sintomi del 70% rispetto ad un placebo.La pubblicazione rileva che un grammo di vitamina C è contenuto in 20 arance, pertanto è giustificata la somministrazione endovenosa della sostanza. Inoltre, si è scoperto che il 70-80% dei pazienti aveva una carenza di plasma sanguigno.La coautrice dello studio, la dottoressa Marcela Vizkaichipi dell'Imperial College di Londra, ha sottolineato l'importanza di controllare i livelli di micronutrienti in ciascun ospedale per prendere decisioni sul dosaggio e ottimizzare il trattamento.Si è anche scoperto che le iniezioni di vitamina C hanno contribuito a diminuire di tre volte il rischio di decorso grave di Covid-19, permettendo di abbreviare i tempi di trattamento e liberare i letti d'ospedale.Gli autori hanno anche esortato a non usare la vitamina C per prevenire il Covid-19, ma ad assumere invece la vitamina D.

