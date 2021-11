https://it.sputniknews.com/20211106/sierra-leone-potente-esplosione-in-deposito-di-carburante-uccide-almeno-94-persone-13630645.html

Sierra Leone, esplosione uccide almeno 94 persone

Sierra Leone, esplosione uccide almeno 94 persone

Tragedia in Sierra Leone, dove un'esplosione ha causato decine di morti e di feriti. Contrastanti le informazioni che giungono dal luogo dell'evento. 06.11.2021, Sputnik Italia

Tragedia in Sierra Leone, dove è esploso un deposito di carburante che ha ucciso almeno 94 persone.La Croce Rossa internazionale ha riferito che con le sue ambulanze ha recuperato almeno 80 corpi, scrive RainNews24.La CNN riferisce di aver parlato con il direttore delle comunicazioni dell’Agenzia che gestisce i disastri in Sierra Leone, questi riferisce che oltre ai numerosi morti vi sarebbero anche molti feriti in condizioni sanitarie considerate critiche.Secondo questa fonte, tutte le persone ferite sarebbero state trasferite in ospedale e i morti recuperati, mentre le operazioni di salvataggio sul luogo dell’esplosione sarebbero terminate.Esplosione in Sierra Leone, la dinamicaIl sindaco di Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, esprimendo tutta la sua tristezza per il tragico evento, su Facebook ha spiegato che l’esplosione non è avvenuta in un deposito di carburanti, ma è dovuta allo scontro tra due tir che trasportavano cisterne piene di carburante.Il sindaco riporta che i morti confermati sono 94 e che sono 92 i feriti. Il sindaco riporta che 4 corpi potrebbero essere ancora presenti sulla scena dell'incidente.

