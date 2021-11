https://it.sputniknews.com/20211106/russia-e-usa-proseguono-dialogo-sulla-stabilita-strategica-13638715.html

Russia e Usa proseguono dialogo sulla stabilità strategica

Russia e Stati Uniti parlano di stabilità strategica dopo l'incontro tra Putin e Biden, fa sapere il ministero degli Esteri russo. 06.11.2021, Sputnik Italia

Russia e Stati Uniti sono impegnati in un dialogo costruttivo sulla stabilità strategica dopo l'incontro dei due presidenti a Ginevra Vladimir Putin e Joe Biden; non era così quando alla Casa Bianca c'era Donald Trump, ha affermato il vice capo della delegazione russa al Primo Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e vice rappresentante della Federazione Russa presso l'ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra Andrey Belousov. Come sottolineato dal diplomatico, durante l'amministrazione Trump le parti si sono incontrate, "ma non ci sono state discussioni di sostanza". Il 16 giugno si è svolto a Ginevra il primo incontro in qualità di presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti tra Vladimir Putin e Joe Biden. Nella dichiarazione congiunta, i leader hanno sottolineato che le parti intendono avviare un dialogo bilaterale globale sulla stabilità strategica, che sarà sostanziale ed energico. Inoltre Russia e Stati Uniti hanno dichiarato di voler avviare consultazioni su sicurezza cibernetica, scambio di prigionieri e controllo degli armamenti. Le parti hanno già condotto due tornate di colloqui sulla stabilità strategica. A seguito dei risultati dell'ultima riunione, le parti hanno convenuto di creare due gruppi di lavoro.

