Rivista americana rivela il segreto del successo della difesa della Russia

Per The National Interest il "radar volante" russo è uno degli elementi chiave del successo della difesa. 06.11.2021, Sputnik Italia

L'aereo da ricognizione russo A-50U Beriev ha attirato l'attenzione degli esperti della rivista americana The National Interest per il suo lavoro altamente efficace. Mark Episkopos, ricercatore presso il Centro per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, ha definito la versione aggiornata del "radar volante" uno degli elementi chiave del successo della difesa e dell'intelligence russa.La modernizzazione dell'A-50U è stata effettuata dall'impianto aeronautico Beriev e dall'azienda di costruzione radio Vega. Come notato dal commentatore di The National Interest, l'aggiornamento principale dell'aereo russo è stato il miglioramento del funzionamento del complesso radiotecnico Shmel-M, inoltre sono state migliorate le caratteristiche di volo e di combattimento.Secondo l'autore dell'articolo, gli Stati Uniti dovrebbero prestare attenzione al fatto che l'aereo A-50U, che si è dimostrato efficace durante le operazioni in Siria, potrebbe suscitare interesse in molti Stati. Inoltre, le versioni di esportazione dell'aereo russo sono già in servizio all'estero.L'aereo A-50U è progettato per rilevare, tracciare e identificare aerei, grandi bersagli terrestri e marittimi, fornire informazioni su di essi ai posti di comando dei sistemi di controllo automatizzati delle forze armate, guidare i caccia verso bersagli aerei e obiettivi terrestri e navali.

