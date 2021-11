https://it.sputniknews.com/20211106/rezza-abbiamo-evitato-la-grande-ondata-covid-grazie-a-vaccini-e-green-pass-13633483.html

Rezza, abbiamo evitato la grande ondata Covid grazie a vaccini e green pass

Per il professore Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, l'Italia ha "evitato la grande ondata, quella che avrebbe...

Così si è espresso il professor Rezza, partecipando al Festival della scienza Medica a Bologna.Come riporta il quotidiano La Repubblica, l’epidemiologo ha sottolineato anche il beneficio del green pass, che “ha come obiettivo quello della riduzione del rischio e di tenere aperte le attività e ridurre il rischio di focolai all’interno di queste strutture”.Campagna vaccinale di successoPer quanto riguarda la campagna vaccinale italiana, Rezza non può che constatare come si sia trattato di un successo, dal momento che “siamo andati meglio della Germania”. Pese, quest’ultimo, tornato ad avere quasi 200 morti al giorno per Covid-19, dal momento che qui il 79,8% della popolazione è totalmente vaccinata, contro l’83,5% di quella italiana (popolazione over 12). In altri paesi, come in Austria, ormai si parla di pandemia dei non vaccinati e qui è stata decisa la misura forse più dura: i non vaccinati saranno obbligati a fare il lockdown.

