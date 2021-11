https://it.sputniknews.com/20211106/omicidio-massimo-melis-preso-il-presunto-assassino-lo-incastrano-i-tabulati-telefonici-13628117.html

Omicidio Massimo Melis: preso il presunto assassino, lo incastrano i tabulati telefonici

Massimo Melis, l’operatore della Croce Verde di Torino, è stato ucciso la notte del 31 ottobre dopo aver accompagnato a casa la sua amica, ex fidanzata con cui... 06.11.2021, Sputnik Italia

La Procura di Torino ha infatti emesso un decreto di fermo nei confronti di una persona che era già stata individuata e che veniva monitorata dagli investigatori della squadra mobile della città, riporta il Corriere di Torino.Ad incastrare l’uomo, l’esame dei tabulati telefonici e i filmati delle telecamere della zona, che lo immortalano nell’area dell’omicidio.Non si conosce al momento il nome del presunto assassino, magistrati e investigatori hanno posto massimo riserbo sull’identità della persona, segno che sono necessari ancora altri accertamenti e prove per sciogliere le riserve.Secondo l’autopsia del medico legale, l’ora del delitto si può collocare verso le ore 21 del 31 ottobre.L’ora del decesso stabilita dall’autopsia è compatibile anche con le dichiarazioni fatte dall’ex fidanzata di Melis, che questi aveva riaccompagnato a casa.La dinamicaMelis aveva accompagnato l’amica a fare la spesa e, dopo le 20:30, aveva parcheggiato la sua Fiat Punto blu sul lato opposto della strada, nei pressi del sottopasso che conduce al parco Sempione.Una zona buia e dove il killer non ha avuto difficoltà a nascondersi. Avvolto dall’oscurità, l’assassino ha esploso un solo colpo con un revolver calibro 38, colpendolo alla tempia quando Melis era rientrato in auto.Il suo cadavere è stato ritrovato soltanto 17 ore dopo, proprio dall’amica che, a seguito di svariate telefonate andate a vuoto, era scesa in strada per cercare la sua automobile.

