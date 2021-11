https://it.sputniknews.com/20211106/no-green-pass-pugno-duro-della-questura-a-trieste-arresto-per-chi-non-rispetta-la-legge-13635357.html

No green pass, pugno duro della Questura a Trieste: arresto per chi non rispetta la legge

No green pass, pugno duro della Questura a Trieste: arresto per chi non rispetta la legge

Oggi pomeriggio sono attese 8mila persone per manifestare contro il green pass. 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T15:58+0100

2021-11-06T15:58+0100

2021-11-06T16:26+0100

italia

manifestazione

proteste

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/13406998_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_09e121cc9a9ac361f7b884030f95d3dc.jpg

A Trieste, pomeriggio di tensione per l'attesa manifestazione dei no green pass. Le autorità hanno vietato ai dimostranti di concentrarsi nella centralissima piazza Unità, dove è stata issata una rete metallica per evitare l'afflusso di persone.La Questura di Trieste ha fatto sapere che i manifestanti che cercheranno di violare la disposizione potranno essere arrestati.Ricordiamo che oggi, come ormai avviene da diverse settimane, sono previsti vari cortei in molte città italiane contro il green pass.

https://it.sputniknews.com/20211101/no-pass-pugno-duro-a-trieste-vietate-manifestazioni-sindaco-i-no-vax-sono-disertori-13572037.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, manifestazione, proteste, green pass