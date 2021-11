https://it.sputniknews.com/20211106/nebbia-mentale-post-covid-gli-scienziati-scoprono-da-dove-proviene-13632860.html

Nebbia nel cervello: perchè può capitare dopo il Covid

Stando alla NBC News, il Covid-19 è causa di nebbia cerebrale, con problemi di memoria e disturbi di coordinazione. 06.11.2021, Sputnik Italia

Il coronavirus SARS-CoV-2 può infettare i neuroni nel cervello quando entra nell'organismo attraverso il naso, secondo quanto riportato da NBC News, con riferimento ai ricercatori del California National Primate Research Center e del Rotman Research Institute di Toronto (Canada).Secondo gli esperti, questo spiega i sintomi neurologici di lungo periodo nelle persone che hanno avuto il Covid: ad esempio la cosiddetta "nebbia alla testa", problemi di memoria e coordinazione.Uno studio sugli animali ha indicato che le scimmie rhesus infettate dal coronavirus mostravano vividi sintomi di infezione all'interno dei neuroni del cervello appena trascorsi 7 giorni dall'infezione. In particolare, avveniva per gli esemplari diabetici e più anziani.La prova che i neuroni nel cervello possono essere danneggiati promette di essere una scoperta chiave nello studio del SARS-CoV-2. Poiché queste cellule nervose sono essenziali per il normale funzionamento dell'organismo, il sistema immunitario non le attacca nemmeno quando viene infettato, rendendo difficile la terapia e rendendo così il virus capace di muoversi nel cervello.Secondo l'esperto, se il SARS-CoV-2 "si muove" nel cervello, allora "arriva alle sue varie aree responsabili del pensiero, della memoria, delle emozioni e dell'umore".In precedenza, gli scienziati dell'Imperial College di Londra e dell'Università di Cambridge avevano rivelato una significativa diminuzione del livello di intelligenza nei pazienti con Covid-19. La gravità del peggioramento cognitivo era in parte correlata alla gravità della malattia: nei pazienti che hanno avuto bisogno del ventilatore polmonare il QI è sceso di sette punti.

2021

