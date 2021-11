https://it.sputniknews.com/20211106/morto-a-98-anni-leizor-sigan-piu-longevo-impiegato-di-radiodiffusione-straniera-sovietica-e-russa-13631508.html

Morto Leizor Sigan, storico collaboratore della radiodiffusione straniera russa e sovietica

Si è spento a 98 anni Leizor Sigan, storico collaboratore per le trasmissioni dall'estero dell'Unione Sovietica, prima, e della Russia, poi. 06.11.2021, Sputnik Italia

All'età di 98 anni è morto il più anziano collaboratore per la radiodiffusione di notizie estere sovietica e russa, nonchè della redazione di Sputnik, Leizor Sigan. Ha lavorato per l'agenzia dal 1945: prima come collaboratore di Radio di Mosca, poi de La Voce della Russia (ora agenzia russa di stampa internazionale MIA Rossiya Segodnya). Era un opinionista politico e dirigeva anche la redazione polacca dell'agenzia.Sigan preparava i materiali su notizie ed eventi di attualità, fungeva da esperto su vari argomenti, tra cui l'espansione della Nato verso est, le relazioni tra Polonia e Ucraina, la tragedia di Katyn, il massacro di Volyn e la sciagura dell'aereo presidenziale polacco vicino a Smolensk.Leizor Sigan ha cresciuto diverse generazioni di giornalisti internazionali ed era stato insignito del titolo di Lavoratore Emerito della Cultura della Federazione Russa. È stato insignito del "Distintivo d'Onore", delle medaglie "Al Merito verso la Patria" di II grado, "Al valore nella Seconda Guerra mondiale", per i "50 anni della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale" e per la "Commemorazione dell'850° anniversario di Mosca".

