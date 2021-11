https://it.sputniknews.com/20211106/morti-sul-lavoro-ennesima-vittima-nel-trevigiano-13625024.html

Morti sul lavoro: ennesima vittima nel trevigiano

Morti sul lavoro: ennesima vittima nel trevigiano

Ennesima tragedia ieri pomeriggio in un cantiere presso una azienda agricola della provincia di Treviso. Un uomo di 43 anni sarebbe morto folgorato, dopo aver... 06.11.2021, Sputnik Italia

Non accennano purtroppo a diminuire e fermarsi le morti sul lavoro. Ieri pomeriggio un uomo di 43 anni, Valentino Zanutto, di Conegliano, è morto mentre era al lavoro in un cantiere presso un'azienda agricola del trevigiano.L'uomo, secondo le ricostruzioni, ha urtato i cavi dell'alta tensione con il braccio meccanico della betoniera che stava manovrando, subendo una scarica che lo ha ucciso all'istante, per la forte folgorazione.Immediati i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui. Lascia moglie e due figli.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per le necessarie indagini di rito, e i vigili del fuoco.Proprio in questi giorni la Fiom - Cigl aveva tuonato sul fenomeno delle morti sul lavoro, nel comunicato in cui il sindacato, dicendosi insoddisfatto delle misure prese dal governo nella Manovra, minacciava uno sciopero nazionale.

