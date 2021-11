https://it.sputniknews.com/20211106/migranti-mattarella-ue-e-italia-pronte-ad-un-cambiamento-reale-salvini-daccordo-13632198.html

Migranti, Mattarella: UE e Italia pronte ad un cambiamento reale. Salvini: d'accordo

Migranti, Mattarella: UE e Italia pronte ad un cambiamento reale. Salvini: d'accordo

In occasione della sua visita ufficiale ad Algeri, il presidente italiano ha espresso l'augurio di un ''partenariato efficace tra Europa e Africa''. 06.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente italiano, Sergio Mattarella, nella sua storica visita ad Algeri, ha puntato l'indice sulle cause profonde da ricercare al di sotto del fenomeno dei flussi migratori.Secondo Mattarella, se si vuole risolvere il problema che affligge il Mediterraneo da svariati decenni e che rischia di sopraffare sia le ''nostre organizzazioni umanitarie che i nostri sistemi statali'', bisogna affrontare le cause profonde della migrazione.Non da ultimo, l'instabilità e l'insicurezza di alcune zone dell'Africa.Il presidente ha poi auspicato una collaborazione ''aperta, efficace, sincera''.Il quotidiano algerino in lingua francese Libertè, che ha intervistato il presidente, parla di visita storica, dato che si tratta della ''prima visita di stato effettuata da un presidente italiano in Algeria da 18 anni''.Diciotto anni fa, infatti, la visita dell'allora presidente Carlo Azeglio Ciampi, nel 2003.Mattarella si fermerà nel paese africano in tutto due giorni. Una breve visita, ma che si rivela importante per entrambi i paesi, in specie nel definire i temi che possono costituire motivo di preoccupazione comune, ma anche di comune interesse.Sergio Mattarella ha definito il paese africano che sta visitando come un ''attore cruciale nel Mediterraneo e in Africa''. A tal merito, ha sottolineato la possibilità di un riavvicinamento tra Unione Europea ed Algeria, basato su un interesse reciproco e su un piano equalitario, parafrasando le parole del presidente in visita.Il presidente, nella lunga intervista rilasciata al quotidiano algerino, ha parlato di una lunga amicizia che lega i due paesi del Mediterraneo.Tra gli innumerevoli temi trattati, anche i rapporti commerciali tra i due paesi, a proposito di cui Mattarella ha sottolineato come, al di là della pandemia, l'Italia è al terzo posto tra i partner commerciali del paese ospitante e l'Algeria è al primo nella lista dei paesi africani che commerciano con il Belpaese. In particolare, l'Italia importa il gas algerino, prezioso sul peso del mercato energetico, che sappiamo quanto può pesare sulle tasche dei cittadini, e esporta nel paese africano macchinari industriali, segno di un'importante e reciproca collaborazione.Ma è il tema dell'immigrazione a tenere particolarmente banco nell'agenda del giorno, con Mattarella che ha risposto così alla domanda su come fare in modo che il Mediterraneo diventi un luogo di pace e cooperazione:Ha toccato poi il tema della Libia l'intervista, Libia che, sappiamo, preoccupa non solo Italia e paesi UE, ma anche gli altri attori che si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, e paese che è al centro della tratta dei flussi migratori, con conseguenze che arrivano appunto fino all'Algeria, paese confinante con la Libia stessa.Domanda, quella sulla posizione dell'Italia nei confronti del paese libico e sugli interventi da mettere in campo, cui il presidente Mattarella si dimostra preparato, rispondendo:Si è espresso ''assolutamente d'accordo'' con il presidente Mattarella il leader della Lega Matteo Salvini, in occasione del gruppo di lavoro della scuola politica di partito in corso a Milano.Nei giorni scorsi si era espressa sul tema, con preoccupazione, il ministro dell'Interno Lamorgese, che aveva sottolineato come l'Italia abbia di recente portato in salvo, con un ponte aereo messo in opera dal ministero della Difesa, ben 5mila afghani.Il ministro aveva criticato l'Europa per il suo operato in materia, denunciando il fatto che non sempre l'UE sia presente e che non tutti i paesi fanno ciò di cui l'Italia si fa carico:

