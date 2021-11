https://it.sputniknews.com/20211106/londra-la-notte-di-guy-fawkes-diventa-la-notte-di-scontri-e-violenza---video-13632892.html

Londra: la notte di Guy Fawkes diventa la notte di scontri e violenza - Video

Londra: la notte di Guy Fawkes diventa la notte di scontri e violenza - Video

Dodici persone sono state fermate e otto agenti di polizia sono rimasti feriti in seguito agli scontri nella piazza del Parlamento di Londra, durante la notte... 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T13:38+0100

2021-11-06T13:38+0100

2021-11-06T13:38+0100

multimedia

londra

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/13632743_0:19:2100:1200_1920x0_80_0_0_a08698f2dc958e82faac9d99585118cc.jpg

La manifestazione, svoltasi nella capitale britannica ieri, in occasione della notte di Guy Fawkes, ha coinvolto centinaia di dimostranti, che sono scesi in piazza per protestare contro la corruzione, i crimini di guerra e a sostegno della libertà. Un gruppo di manifestanti ha dato alle fiamme un fantoccio del primo ministro britannico Boris Johnson. La "Marcia del Milione di Maschere" è famosa in quanto i manifestanti indossano le maschere di Guy Fawkes, prese dagli attivisti dal romanzo V per Vendetta, e si celebra durante la notte di Guy Fawkes, che ricorda la "congiura delle polveri" del 17° secolo. Alla marcia di quest’anno hanno aderito anche i manifestanti contro le misure anti-Covid.

https://it.sputniknews.com/20211103/regno-unito-i-manifestanti-per-il-clima-che-bloccano-le-strade-rischiano-due-anni-di-prigione-13594372.html

londra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, londra, video